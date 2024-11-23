Мер Варшави балотуватиметься у президенти Польщі

Мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься у президенти Польщі. Він виступить від провладної "Громадянської коаліції".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.
Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про завершення первинних виборів та оголосив офіційні результати. Згідно з ними Тшасковський зібрав більшість голосів, а саме 74,75%, а чинний міністр закордонних справ Радослав Сікорський - 25,25%.
Після цього Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього, підтримати Тшасковського.
Зауважимо, що президентські вибори в Польщі пройдуть у 2025 році. А чинний президент Анджей Дуда від "Права і справедливості" уже відбув два терміни президентства, тому більше не може балотуватися.
Тшасковський від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну висловлював підтримку Києву. А минулого року навіть відвідав столицю України разом з ще трьома мерами європейських столиць.
Мер Києва Віталій Кличко тоді заявляв, що вони приїхали до Києва засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.
Ба більше, влітку минулого року Кличко разом з Тшасковським взяли участь у дискусії щодо того як європейська молодь може допомогти Україні.
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