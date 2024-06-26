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Продажа земли по дешевке. Мэру Мукачево Балогу и главе райсовета сообщили о подозрении

Среда 26 июня 2024 10:35
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Продажа земли по дешевке. Мэру Мукачево Балогу и главе райсовета сообщили о подозрении Фото: Мэру Мукачево Балогу и главе райсовета сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Мэру Мукачево Андрею Балогу и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью продажи коммунальной земли площадью более 3 га по заниженной цене, что привело к убыткам в размере 74,9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

По данным РБК-Украина, речь идет о мэре Мукачево Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланьо.

Действия городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Главе райсовета инкриминируется ч. 3 ст. 27 (соучастие в уголовном правонарушении), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также детективами НАБУ сообщено о подозрении еще 4 лицам:

  • бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета - по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины;
  • двум учредителям компании-оценщицы - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 УК Украины;
  • оценщику - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Накануне стало известно, что мэра Мукачево и глава районного совета разоблачили на причастности к коррупционным схемам. В частности, мэр города обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, которая была занижена почти в 9 раз.

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