Суд избрал меру пресечения мэру Мукачево Балоге

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда и пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"26 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил меру пресечения к городскому голове на Закарпатье, который совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более ", - сообщили в САП. Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн гривен залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.