В РФ заявили об атаке дронов в Подмосковье и других областях: что известно

В Министерстве обороны РФ заявили о работе средств противовоздушной обороны в Калужской области, и якобы сбитии этой ночью одного беспилотника. Кроме того, еще беспилотники будто бы летели на Москву, и также были уничтожены в Московской и в Тверской областях, в результате чего есть повреждения объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина .

Калужская область

В налете БПЛА на Калужскую область в ведомстве страны-агрессора по обыкновению обвиняют Украину.

"5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в российском министерстве.

Московская область

Кроме того, по словам мэра Москвы, была "попытка атаки" дрона на столицу РФ.

Российский чиновник утверждает, в ночь на 5 сентября были "уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались совершить атаку на Москву".

Разрушения и пострадавшие на месте падения обломков, рассказывает Собянин, "предварительно нет", однако на месте работают экстренные службы.

Тверская область

Позже мэр Москвы заявил о еще одном дроне, летевшем в направлении столицы РФ. По его словам, БПЛА якобы сбили в Тверской области в районе Завидово.

Там "по предварительной информации пострадавших и разрушений нет", добавляет московский мэр.

Последствия "атаки дронов" на Москву

Как уточнил Собянин, из-за атаки БПЛА в Подмосковье был поврежден бытовой объект, а произошло это в Истринском районе в результате падения обломков.

"Оперативные службы работают над устранением последствий", - написал он в своем Telegram.

Отметим, что ранее в ночь на 5 сентября в московском аэропорту Внуково был объявлен план "Ковер", кроме того, рейсы также задерживали на вылет и залет в Домодедово и Шереметьево. Всего задержали около полусотни рейсов.

Атаки дронов в РФ

Напомним, вчера утром в Минобороны РФ заявили якобы об отбитии атаки БПЛА в Курской области.

Отметим, что вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник в Курской области РФ сообщали об атаке БПЛА. Сначала местный губернатор Роман Старовойт заявлял о пожаре в нежилом здании якобы в результате "прилета" беспилотника в городе Курчатове. А позже местные жители рассказывали о серии взрывов в этом населенном пункте.

Напомним, что самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.