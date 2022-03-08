Мер Харкова заявив, що окупанти пропонували йому здати місто
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що окупанти пропонували йому здати місто.
Про це очільник міста розповів в телемарафоні.
"Мені надійшло таке саме повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це", - розповів Терехов.
Мер також додав, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом - там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню.
Зазначимо, що очільники міст і селищ України почали отримувати повідомлення з попередженням "не доводити до гуманітарної катастрофи, і не дозволяти націоналістам "прикриватися".
Зокрема, такі повідомлення отримав Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.
"Я онук тих, кого росіяни вбивали голодом в 32-му, я онук тих пережив другу світову, я звичайний українець, який робить свою роботу. Нас мільйони, нескорених", - написав він.
Ось таке повідомлення отримав Семенуха:
Фото: facebook.com/SemenukhaRoman
Раніше ми писали, що в екопарку під Харковом окупанти розстріляли людей, які прорвалися погодувати тварин.
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