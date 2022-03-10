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Через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без тепла

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Харків, Четвер 10 березня 2022 17:15
Через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без тепла У Харкові в будинках немає тепла (facebook.com/teploseti.kh)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові російські військові обстріляли комунікації теплових мереж. У результаті без тепла залишилися 347 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Харківські теплові мережі".

Зокрема, окупанти й далі продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирне населення.

У компанії "Харківські теплові мережі" зазначили, що через масований обстріл окремих районів міста були суттєво пошкоджені теплові мережі та джерела теплопостачання.

Зазначається, що станом на 10 березня залишаються масштабні руйнації, які можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій. Також через це неможливо відновити опалення у 347 будинках.

Через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без теплаЧерез ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без теплаУ Харкові через обстріли у будинках немає тепла (facebook.com/teploseti.kh)

Раніше ми повідомляли, що Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони.

Також ми писали, що у Харкові відновили роботу українського ТБ.

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