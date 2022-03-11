Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть

З перших днів війни Харків живе під безперервними обстрілами і бомбардуваннями. Окупанти нещадно атакують навіть житлові масиви, вбиваючи мирних жителів. Про ситуацію в Харкові і про те, як він тримає оборону в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Ігор Терехов.

– Розкажіть про ситуацію в місті.

– Ситуація в місті дуже напружена, тому що весь час не припиняються обстріли. Обстрілюють житлові райони Харкова. Зараз дуже сильно стріляють по Горизонту – це дуже великий житловий масив, це також Рогань, це район заводу ХТЗ.

Друга дуже велика зона обстрілу – це П'ятихатки. Сьогодні ми з цього району частково евакуювали людей. Так що ситуація дуже напружена.

– Чули, що є проблеми з опаленням в місті. Скажіть, скільки зараз домогосподарств і людей залишилися без тепла?

– У нас близько 400 будинків зруйновані. І, звичайно, подати там опалення не видається за можливе. Всі інші будинки у нас з опаленням. Але тим не менше я звернувся до жителів Харкова – тому що у нас очікуються морози по 19 градусів вночі – щоб вони спускалися на станції метрополітену, в бомбосховища.

Там ми будемо підвозити гаряче харчування, годувати людей, забезпечувати медикаментами, надавати теплі речі, ковдри, матраци. У нас є це в наявності і ми, звичайно ж, будемо це роздавати.

Окупанти цілеспрямовано знищують Харків (фото: GettyImages)

– Чи є проблеми з водо- та електропостачанням?

– Те, що стосується цих 400 будинків – як ви самі розумієте, там неможливо сьогодні знаходитися. В Інші частини міста ми воду подаємо, ремонтуємо, бо водогони також розбивають снарядами. У нас був пробитий водопровід 1200 мм і наші комунальники його полагодили, попри те, що літали снаряди і поруч розривалися. Сьогодні він функціонує. Ми подаємо воду практично необмежено. Тільки перекриваємо там, де сьогодні люди не живуть і де будинки зруйновані.

Те, що стосується електропостачання, то можу сказати, що сьогодні дуже багато снарядів прилетіло в наші трансформаторні підстанції. Але незважаючи на все це, ми перемикаємося, ремонтуємо разом з обленерго. І на сьогодні є електропостачання в місті Харкові.

– А яка ситуація з продуктами і медикаментами?

– Ми сьогодні отримуємо велику гуманітарну допомогу по лінії Офісу президента, Кабінету міністрів – наша подяка за це. Крім того, я звернувся до мерів інших міст України і до нас звідусіль надходить гуманітарна допомога.

Звернувся до мерів наших міст-побратимів, просто до партнерів міста Харкова в інших куточках світу – не тільки Європи. І звідусіль нам також йде гуманітарна допомога. Коли ці вантажі приходять, ми це все, так би мовити, з коліс відразу роздаємо людям.

– Чи є у вас приблизні оцінки кількості жертв і масштаб руйнувань, нанесений агресором?

– Звичайно, вони у мене є. Звичайно, Я розумію, скільки жертв є сьогодні серед мирного населення. Але я з етичних міркувань не хочу вам цього говорити. Що стосується руйнувань, як я вже сказав – понад 400 будинків повністю зруйновані, це багатоповерхові будинки. А всього у нас 8 тисяч будинків. Наведу цифру: 48 шкіл, які у нас повністю зруйновані.

– Людям достатньо місць в укриттях?

– Поки є у нас місця і можливості. Основне – це метрополітен – там найбільше скупчення людей, куди у нас є більш швидкий доступ, щоб обслужити людей харчуванням. З харчуванням в метрополітені у нас практично питань немає, ми туди завозимо і дитяче харчування.

Я вдячний всім, вдячний волонтерам, тому що вони відіграють велику роль. Волонтери разом з нами отримують продукти харчування, самі готують, ми звільнили всіх від комунальних платежів. Ресторани готують на своїх базах і розвозять гаряче харчування.

Багато людей змушені буквально жити в метро (фото: Getty Images)

– Коли ми розмовляли з вами приблизно тиждень тому, ви говорили, що росіяни вже робили кілька спроб прорватися в місто. Наскільки зараз вони близько до міста?

– Ці спроби не припиняються. Нас регулярно обстрілюють з літаків і зброї, з землі. І наші війська стоять на смерть, відстоюючи місто Харків.

–​​​​​​​ Також наприкінці минулого тижня ми з вами говорили про те, що Харків очікує організації гуманітарного коридору. Чи є які-небудь зрушення в цьому питанні?

– Цей гуманітарний коридор на сьогодні планується з Ізюму. Знаю, що і президент, і уряд над цим працюють. Тому коли він буде організований, ми, звичайно, будемо вивозити людей.

–​​​​​​​ Чи допускаєте ви, що війна в Україні може перейти в затяжну фазу? І якщо так, то наскільки вона може затягнутися?

– Я не можу цього коментувати. Я, як і ви або хто-небудь інший, не розумію, як довго це триватиме. Я б, звичайно, хотів, щоб швидше кровопролиття припинилися, щоб ми швидше перемогли і почали відновлювати всі міста. І, звичайно ж, я всією душею вболіваю за місто Харків.

Знаєте, в перервах між тим, як стріляють, ми вже думаємо над тим, як будемо відновлювати місто. Тому, звичайно, я б хотів, щоб війна закінчилася якомога швидше нашою перемогою.

–​​​​​​​ Чи бачите ви політичне рішення цієї агресії?

– Те, що стосується політичного – цим же займається президент. Є таке прислів'я: "кожен баран повинен висіти свою ногу". Можливо, воно не дуже актуальне зараз. Але кожен повинен займатися своєю справою.

Моя справа зараз – це забезпечити маломальськи нормальні умови в місті. Я вже публікував у себе на сторінці, як наші комунальники подають тепло. Але вони під вогнем працюють. Це ж героїзм. Наші комунальники – справжні герої. Невипадково місто Харків – це місто-герой.

З мародерами в Харкові справляються оперативно (фото: Getty Images)

–​​​​​​​ Мародерство є в місті і як з ним боретеся?

– На жаль, є. Є, якщо можна так сказати, "люди" – тому що я їх не вважаю за людей. Як можна в такий момент, коли ми всі об'єднані, мародерствувати? Можу сказати, що поліція справляється і дуже велика подяка нашим поліцейським, які активно реагують на такі факти.

Наприклад, вчора розбили магазин "Алло". Поліція тут же захопила цих мародерів. Потім ми зв'язувалися з господарями магазину, щоб все це привели в порядок. Люди також дуже сильно допомагають. Знаєте, сьогодні місто згуртоване як ніколи. І, звичайно ж, цим мародерам дістається дуже серйозно.

– Існує така думка, що нещадні бомбардування Харкова – це помста Путіна за те, що окупантів тут не зустріли квітами як "визволителів". Чи згодні ви з цим?

– Я не можу сказати про те, що в голові у Путіна. Це абсолютно нереально. Але незважаючи на те, як бомблять Харків, він мужньо стоїть. Цей подвиг відзначив і президент, і місто Харків – це місто-герой. Це дуже сильно піднімає харків'янам дух.

– Як люди з інших регіонів України і з-за кордону зараз можуть допомогти Харкову і харків'янам?

– Я звернувся до мерів інших міст, зарубіжних міст. До нас йде гуманітарна допомога, медикаменти. Що найголовніше потрібно – це тиск на свої уряди, тому що у мерів є такі можливості. Наприклад, я розмовляв з мером Нью-Йорка, з мером Бостона. У них є своє лобі в Конгресі. І, звичайно, те, що стосується закриття неба – це була б дуже потужна підтримка Україні, місту Харкову, в тому числі.

– Щоб ви хотіли передати західним лідерам, які зараз відмовляються закривати небо над Україною і зокрема над Харковом від ворожих літаків Росії?

– Закрийте небо. Це для нас дуже важливо – ви врятуєте життя людей. Але ж найголовніше – це життя людини. Закривши небо, ви врятуєте життя людей. І зверніть, будь ласка, увагу на заклики президента про те, що потрібно закрити небо.