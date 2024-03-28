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Мэр Харькова назвал последствия ночного удара россиян по городу

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночного удара россиян по городу ночью 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам мэра Харькова, оккупанты ударили по Киевскому району города.

"Под ударом оказался Киевский район. Разрушен ресторан, в соседнем доме выбиты стекла", - написал мэр.

Городской голова сообщил, что на месте удара работают соответствующие службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Удары россиян по Харькову

Ночью 28 марта россияне запустили по Харькову дроны. В городе было минимум два взрыва.

Спустя час российские войска снова ударили по городу.

Также днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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ХарьковВзрывыИгорь Терехов