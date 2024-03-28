Мэр Харькова назвал последствия ночного удара россиян по городу

Удары россиян по Харькову

Ночью 28 марта россияне запустили по Харькову дроны. В городе было минимум два взрыва.

Спустя час российские войска снова ударили по городу.

Также днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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