Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывы

В Харькове прогремело минимум два взрыва ночью 28 марта. До этого сообщалось об угрозе беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"Внимание! Харьков - в районе города вражеский беспилотник. Находитесь в укрытиях", - сообщили защитники.

Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников в городе.

Атака россиян по Харькову

Напомним, что днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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