Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывы
В Харькове прогремело минимум два взрыва ночью 28 марта. До этого сообщалось об угрозе беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников в городе.
"Внимание! Харьков - в районе города вражеский беспилотник.
Находитесь в укрытиях", - сообщили защитники.
Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы.
"В Харькове - взрывы. Будьте осторожны", - сообщил городской голова.
В городе объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (allerts.in.ua)
Атака россиян по Харькову
Напомним, что днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.
Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.
По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".
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