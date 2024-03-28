ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывы

Харьков, Четверг 28 марта 2024 00:15
UA EN RU
Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывы Фото: в Харькове слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове прогремело минимум два взрыва ночью 28 марта. До этого сообщалось об угрозе беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников в городе.

"Внимание! Харьков - в районе города вражеский беспилотник.
Находитесь в укрытиях", - сообщили защитники.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы.

"В Харькове - взрывы. Будьте осторожны", - сообщил городской голова.

В городе объявлена воздушная тревога.

Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывыФото: карта воздушных тревог (allerts.in.ua)

Атака россиян по Харькову

Напомним, что днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв
NEWS
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы