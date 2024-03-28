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Второй раз за ночь. В Харькове прозвучали взрывы

Харьков, Четверг 28 марта 2024 01:29
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Второй раз за ночь. В Харькове прозвучали взрывы Фото: в Харькове прозвучали взрывы ночью 28 марта (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Харьков во второй раз за ночь атакуют беспилотники. Жители слышали минимум два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Снова взрыв в Харькове", - написал Терехов.

Ранее Воздушные Силы сообщали об вражеских беспилотниках в Харькове.

"Харьков – в районе города вражеские дроны. Находитесь в укрытиях", - сообщили защитники.

В городе продолжается воздушная тревога.

Второй раз за ночь. В Харькове прозвучали взрывыФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Удары россиян по Харькову

Ранее ночью 28 марта россияне запустили по Харькову дроны. В городе было минимум два взрыва.

Также днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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