Мер Харкова назвав наслідки нічного удару росіян по місту

Удари росіян по Харкову

Вночі 28 березня росіяни запустили по Харкову дрони. У місті було щонайменше два вибухи.

За годину російські війська знову вдарили по місту.

Також вдень 27 березня російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як з літака, так і з РСЗВ "Смерч".

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