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Генпрокурор відкрила справу щодо контрабанди вугілля з ОРДЛО. У ній фігурує Медведчук

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Київ, Четвер 03 червня 2021 23:35
Генпрокурор відкрила справу щодо контрабанди вугілля з ОРДЛО. У ній фігурує Медведчук Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що відкрила кримінальне провадження за фактом контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Фігурантом цього провадження є нардеп Віктор Медведчук.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Щодо вугілля, є свіже провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що наразі справа на початку досудового розслідування.

"Поки не можемо говорити, яка буде кваліфікація. Внесли до ЄРДР одну кваліфікацію, але якщо ми її не доведемо, то будемо змінювати кваліфікацію", - додала вона.

Зазначається, що мова йде про епізод, який зафіксований на опублікованих журналістами Bihus.Info записах розмов Медведчука. На записах йшлося про те, що підозрюваний у держзраді нардеп нібито домовлявся та лобіював закупівлю Україною вугілля у бойовиків на Донбасі у 2014 році.

Нагадаємо, до цього Венедіктова заявила, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Медведчука є у кримінальних справах щодо нардепа.

Як писало РБК-Україна, 11 травня Медведчуку оголосили підозру за трьома епізодами, зокрема, йому інкримінували державну зраду. Вже 13 травня Медведчука відправили під домашній арешт.

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