Штрафы за прогулы в школе: будут ли автоматически наказывать родителей за пропуски уроков
Информация о якобы автоматических штрафах для родителей за пропуски занятий в школах не соответствует действительности. В полиции заявляют, что такие сообщения распространяются с искажением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ювенальную полицию Украины.
Что произошло на самом деле
В полиции объяснили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №241 внесены изменения в порядок учета детей дошкольного и школьного возраста.
Эти изменения касаются исключительно учета детей, которые не охвачены обучением, а не контроля за отдельными пропусками занятий.
В случае выявления таких детей учебные заведения должны:
- внести информацию в соответствующие электронные системы;
- сообщить службы по делам детей и подразделения Национальной полиции.
Когда привлекают полицию
Полицию привлекают в тех случаях, когда ребенок длительное время не посещает школу без уважительных причин, отсутствует связь с родителями или существует риск нарушения права ребенка на образование.
В таких ситуациях подразделения ювенальной превенции могут:
- выяснить причины отсутствия ребенка;
- способствовать его возвращению к обучению;
- проверить условия воспитания и безопасности.
В то же время это не является механизмом реагирования на каждый отдельный пропуск занятий.
Могут ли штрафовать родителей
В полиции отмечают, что привлечение родителей к административной ответственности возможно только в случае установления факта невыполнения обязанностей по воспитанию детей.
Такие решения принимаются после проверки и правовой оценки в соответствии со статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Таким образом, автоматических штрафов за каждый пропуск занятий не предусмотрено, а новые правила направлены на выявление детей, которые фактически не охвачены обучением.
Ранее РБК-Украина рассказывало об усилении контроля за посещением школ в Украине. В случае длительных прогулов без причины школы будут уведомлять полицию и соцслужбы, которые будут выяснять обстоятельства и могут привлекать родителей к ответственности.
Также мы писали о введении в Украине цифровой системы быстрого оповещения о прогулах детей. Школы, полиция и соцслужбы будут мгновенно обмениваться данными, чтобы оперативно реагировать на отсутствие учеников и повысить их безопасность