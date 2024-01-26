Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 26 января, составили 900 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 380 600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 16 ББМ и 15 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 380 600 (+990) человек ликвидировано;

танков - 6265 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 11637 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 9082 (+15) ед.;

РСЗО - 972 ед.;

средства ПВО - 660 ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 ед.;

крылатые ракеты - 1845 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12064 (+20) ед.;

специальная техника - 1425 (+5) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Российские захватчики масштабно атаковали на Марьинском направлении. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили оккупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.