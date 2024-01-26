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Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб

Украина, Пятница 26 января 2024 08:14
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Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 26 января, составили 900 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 380 600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 16 ББМ и 15 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 380 600 (+990) человек ликвидировано;
  • танков - 6265 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11637 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 9082 (+15) ед.;
  • РСЗО - 972 ед.;
  • средства ПВО - 660 ед.;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 ед.;
  • крылатые ракеты - 1845 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12064 (+20) ед.;
  • специальная техника - 1425 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Российские захватчики масштабно атаковали на Марьинском направлении.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили оккупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.

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Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб
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