Меньше денег и только базовая медицина: Германия согласовала сокращение помощи украинцам

Правительство Германии согласовало изменения по социальной поддержке беженцев. Они предусматривают уменьшение выплат для украинцев , которые прибыли в страну с апреля 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.de .

Что меняется для новоприбывших украинцев

Договоренностей достигли Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПН), которые уже давно выступали за изменение поддержки беженцев.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что украинцев переводят из системы гражданского дохода на помощь искателям убежища.

"Мы договорились, что их переведут из этой так называемой программы дохода граждан в Закон о помощи искателям убежища", - заявил он.

Это означает, что часть беженцев больше не будет находиться под ответственностью центров занятости, а будет получать помощь через органы соцобеспечения. В то же время они и в дальнейшем будут иметь право работать и получать консультации по трудоустройству.

Министр труда СДПГ Бербель Бас разработала проект закона, но открыто заявила, что не поддерживает его. По ее мнению, интеграция через центры занятости является более эффективной, однако изменения были заложены в коалиционном соглашении, поэтому она намерена их реализовать.

Меньшие выплаты и базовая медицина

После изменений украинцы будут получать меньше социальной поддержки: вместо 563 евро для одинокого человека - примерно на 120 евро меньше (выплата составит около 441 евро в месяц, включая 196 евро на личные расходы и 245 евро на питание и одежду).

Также они потеряют доступ к обязательному медицинскому страхованию, будут получать только базовую медицинскую помощь.

Ограничения будут действовать только для тех, кто приехал в Германию с апреля 2025 года. Это должно уменьшить нагрузку на бюрократическую систему.

Несмотря на экономию на выплатах, правительство не ожидает уменьшения расходов. Министерство труда прогнозирует, что меньшие социальные начисления компенсируются дополнительными нагрузками на органы власти.

Больше работы для городов и социальных служб

Поскольку поддержкой украинцев будут заниматься органы соцзащиты, нагрузка на муниципалитеты возрастет.

"Мы требуем, и мы придаем этому большое значение, чтобы дополнительные расходы компенсировались", - заявил представитель Немецкой ассоциации городов и общин Андре Бергеггер.

Федеральное правительство обещает компенсировать дополнительные расходы громадам.

В то же время Федеральное агентство занятости предостерегает: украинцам может стать сложнее получать консультации, языковые курсы и программы повышения квалификации, что негативно повлияет на их выход на рынок труда.

Изменения усложнят украинцам выход на рынок труда в Германии (фото: Getty Images)

Политическая критика: "плохо для страны с обеих сторон"

В партии "Зеленых" резко раскритиковали решение. Заместитель председателя фракции Андреас Аудреч заявил: "Это абсурд. Это плохо для страны с обеих сторон".

Он считает, что правительство не пытается сэкономить - зато канцлер Мерц стремится "взять политические баллы в горячих дебатах".

Сам Мерц отметил, что в коалиции не обязуются "делать друг друга счастливым", а должны "двигать страну вперед и эффективно управлять вместе".