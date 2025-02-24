Беженцы в Польше и Германии: какие выплаты доступны украинцам и как их получить

Польша и Германия приняли у себя больше всего беженцев из Украины - более 985 тысяч и 1,1 миллиона человек, соответственно. По данным Евростата, это число продолжает расти .

РБК-Украина рассказывает о том, какие выплаты дают в Польше и Германии украинским беженцам.

Какую помощь предоставляют беженцам в Польше

Для того, чтобы получить социальную защиту в Польше украинцы должны оформить Pesel UKR (аналог идентификационного номера). Подать документы на него нужно сразу после прибытия в страну. Этот статус дает украинцам право легально находиться в Польше, трудоустраиваться, а также доступ к бесплатному образованию и медицине.

Беженцы с детьми имеют право на денежную помощь "Семья 800+", которая предусматривает 800 злотых (8 208 гривен) ежемесячно на ребенка, при условии, что он посещает польскую школу. Однако сейчас в Польше рассматривают возможность изменения условий этой программы. В частности, помощь предлагают предоставлять только тем украинцам, которые официально работают. Но пока можно заявку на новый период выплат по программе "Семья 800+".

Раз в год школьникам, что учатся в польских заведениях, оказывают помощь "Dobry Start", в рамках которой выплачивают 300 злотых (3 171 гривна) для покупки школьных принадлежностей.

С июля 2024 года Польша отменила единовременное пособие новым беженцам в размере 300 злотых (3 171 гривна), которые прибывают в страну, а также сняла выплаты полякам 40 злотых (422 гривны) за день за проживание у них украинцев.

Важно, что украинцы имеют право выезжать из Польши на любой период, но для того, чтобы не потерять выплаты, этот срок не должен превышать 30 дней.

Также отметим, что в Польше хотят ввести специальную karty pobyty CUKR для украинцев со статусом UKR, которая даст возможность проживать и работать в этой стране в течение 3 лет. Сейчас Pesel UKR предоставляет такое право только до 4 марта 2026 года. По предварительным оценкам, карта pobyty CUKR станет доступной с середины этого года.

Для получения временной защиты в Польше украинцам надо оформить Pesel UKR (фото: Getty Images)

Какие выплаты предусмотрены в Германии

Безработным беженцам в Германии выплачивают социальную помощь Bürgergeld. На ее размер влияет возраст и статус человека.

Сумма выплат:

одинокие взрослые и родители-одиночки - 563 евро (24 361 гривна) ежемесячно;

супруги - по 506 евро на человека (21 894 гривны);

дети 14-17 лет - 471 евро (20 380 гривен);

дети 6-13 лет - 390 евро (16 875 гривен);

дети до 5 лет - 357 евро (15 447 гривен).

Подать заявку на получение пособия Bürgergeld можно через Центры занятости. При этом учитывается общий доход семьи, а именно: мужа или жены (при официальной регистрации брака), партнера, если есть общий ребенок, или если люди проживают вместе более года, а также ребенка до 25 лет, если он проживает с родителями и не состоит в браке.

После одобрения заявки деньги начнут поступать на немецкий счет в конце месяца, то есть выплаты на март должны поступить в конце февраля.

Важно, что для получения помощи, люди должны придерживаться определенных правил, в частности, не выезжать из зарегистрированного жилья более чем на три недели, также должны посещать языковые курсы или другие мероприятия, которые повышают рабочею квалификацию.

Выплаты могут отменить, если беженец скрывает свои доходы. Также, если же человек отказывается от предложенной вакансии, которая соответствует его умениям и квалификации, то размер социальной выплаты уменьшается на 30% в течение 3 месяцев. Настолько же могут урезать выплату, если человек без веских оснований увольняется с работы.

Украинцы находятся в Германии под статусом временной защиты до 4 марта 2026 года, но этот срок потом могут продлить.

В Германии находится более 1,1 миллиона украинцев (фото: Getty Images)