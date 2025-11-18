Германия урезает выплаты украинцам: кто и какую помощь будет получать с 2025 года
Правительство Германии на этой неделе примет законопроект, который предусматривает уменьшение соцвыплат для украинцев, прибывающих в страну после 1 апреля 2025 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта в интервью DW.
Какие выплаты изменятся
Новоприбывшие украинцы больше не будут получать "bürgergeld" в размере 563 евро в месяц. Вместо этого они переходят на более низкие выплаты по закону о поиске убежища - 441 евро. По словам Добриндта, реформа уже согласована между правительственными ведомствами и будет утверждена на заседании кабмина, а действие закона распространится задним числом - с 1 апреля этого года. После этого документ должен принять Бундестаг.
Германия также будет проверять финансовое состояние украинцев. Соцпомощь смогут получать только те, кто не имеет достаточных собственных активов - в случае их наличия сначала нужно будет использовать их, а уже потом претендовать на поддержку государства.
Также украинцев обяжут искать работу. Если люди не будут делать попыток трудоустроиться, выплаты могут сократить.
Более жесткая политика в отношении миграции
Добриндт подтвердил курс на ужесточение миграционной политики, в частности контроль на границах. Он отметил, что количество первичных заявлений на получение убежища уже сократилось на 60%. В то же время министр подчеркнул, что индивидуальное право на убежище не будет ограничиваться, но злоупотребления этим правом должны прекращаться.
Германия также планирует вместе со странами ЕС искать партнеров в Африке для создания центров, куда будут депортировать лиц, получивших отказ в убежище - не обязательно в страну их происхождения.
Сэкономит ли Германия на уменьшении выплат
Несмотря на сокращение соцвыплат для украинцев, Германия не получит значительных бюджетных сбережений. По оценкам, в 2026 году экономия составит около 730 млн евро, а в 2027-м - 320 млн евро.
В то же время федеральные земли и муниципалитеты будут иметь дополнительные расходы по другим выплатам - 862 млн евро в 2026 году и почти 400 млн евро в 2027 году. Из-за этого реальной экономии для государства не ожидается, отмечают эксперты.
Ранее РБК-Украина писало, что в Германии проживает около 1,1 млн украинцев, и власти страны планируют изменить систему соцвыплат, чтобы стимулировать их активнее трудоустраиваться. Политики считают, что новые правила помогут интегрироваться на рынке труда, при этом молодым украинцам продлили разрешение на въезд без дополнительных ограничений, а программы поддержки для тех, кто уже имеет временную защиту, остаются в силе.
Также мы рассказывали, что в Германии обнаружили сотни людей, которые подались на временную защиту как украинцы, но имеют другие паспорта, преимущественно венгерские. Такой статус лишает права на выплаты, и власти сейчас проверяют подозрительные случаи и готовят механизмы против злоупотреблений.
