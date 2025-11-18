Германия урезает выплаты украинцам: кто и какую помощь будет получать с 2025 года

Правительство Германии на этой неделе примет законопроект, который предусматривает уменьшение соцвыплат для украинцев, прибывающих в страну после 1 апреля 2025 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта в интервью DW .

Какие выплаты изменятся

Новоприбывшие украинцы больше не будут получать "bürgergeld" в размере 563 евро в месяц. Вместо этого они переходят на более низкие выплаты по закону о поиске убежища - 441 евро. По словам Добриндта, реформа уже согласована между правительственными ведомствами и будет утверждена на заседании кабмина, а действие закона распространится задним числом - с 1 апреля этого года. После этого документ должен принять Бундестаг.

Германия также будет проверять финансовое состояние украинцев. Соцпомощь смогут получать только те, кто не имеет достаточных собственных активов - в случае их наличия сначала нужно будет использовать их, а уже потом претендовать на поддержку государства.

Также украинцев обяжут искать работу. Если люди не будут делать попыток трудоустроиться, выплаты могут сократить.

Более жесткая политика в отношении миграции

Добриндт подтвердил курс на ужесточение миграционной политики, в частности контроль на границах. Он отметил, что количество первичных заявлений на получение убежища уже сократилось на 60%. В то же время министр подчеркнул, что индивидуальное право на убежище не будет ограничиваться, но злоупотребления этим правом должны прекращаться.

Германия также планирует вместе со странами ЕС искать партнеров в Африке для создания центров, куда будут депортировать лиц, получивших отказ в убежище - не обязательно в страну их происхождения.

Сэкономит ли Германия на уменьшении выплат

Несмотря на сокращение соцвыплат для украинцев, Германия не получит значительных бюджетных сбережений. По оценкам, в 2026 году экономия составит около 730 млн евро, а в 2027-м - 320 млн евро.

В то же время федеральные земли и муниципалитеты будут иметь дополнительные расходы по другим выплатам - 862 млн евро в 2026 году и почти 400 млн евро в 2027 году. Из-за этого реальной экономии для государства не ожидается, отмечают эксперты.