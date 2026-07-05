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Зачисляется ли служба в армии в стаж: юрист назвал нюанс, который надо знать всем

06:30 05.07.2026 Вс
2 мин
С началом войны сотни тысяч украинцев покинули работу и ушли в армию - зачисляется ли им пенсионный стаж
aimg Елена Чупровская
Зачисляется ли служба в армии в стаж: юрист назвал нюанс, который надо знать всем Фото: военная служба засчитывается в стаж (Getty Images)
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Служба в армии может повлиять на стаж, учитываемый при назначении пенсии. Но это зависит от того, о каком именно периоде идет речь и какие документы его подтверждают.

РБК-Украина расспросил адвоката Евгения Булименко об условиях зачисления военной службы в пенсионный стаж.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж - это период, за который человек ежемесячно уплачивал страховые взносы в размере не менее минимального. Именно этот показатель учитывается Пенсионным фондом при начислении будущей пенсии.

Стаж считают территориальные органы Пенсионного фонда. Основа для расчета - данные системы персонифицированного учета.

Как считают стаж до 2004 года

Система персонифицированного учета заработала не сразу. Норма об учете стажа по этим данным вступила в силу только 1 января 2004 года.

Поэтому за более ранний период действуют другие правила:

  • стаж до 1 января 2004 года считают из документов;
  • порядок подтверждения такого стажа определяет постановление Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 № 637;
  • действует это в тех случаях, когда нет трудовой книжки или нужных записей в ней.

Служба в армии и обучение зачисляются в стаж

По словам адвоката, в трудовой стаж входит не только официальная работа по найму.

"Военная служба и пребывание в партизанских отрядах и соединениях, служба в органах государственной безопасности, внутренних дел и Национальной полиции, независимо от места прохождения службы, а также обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, доктор работы", - рассказал Булименко.

Эта норма закреплена в пунктах "в" и "д" части третьей статьи 56 Закона "О пенсионном обеспечении". То есть годы в армии, в вузах или на курсах повышения квалификации не выпадают из стажа, а идут в общий зачет.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, почему доплату к пенсии можно не получить даже после 60 лет.

Раннего выхода на пенсию еще недостаточно - автоматического повышения выплат после достижения 60-летия закон не предусматривает, и увеличить сумму можно только из-за накопления дополнительного стажа или ежегодной индексации.

Также мы писали, чем грозит работнику неуплата ЕСВ работодателем. Без этих взносов человек рискует остаться не только без будущей пенсии, но без больничных и выплат по безработице.

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