"Мне не нужна эта историческая хр*нь": Зеленский о потенциальных переговорах с Путиным

Четверг 19 февраля 2026 02:55
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Владимир Зеленский, оказавшись на потенциальных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, не тратил бы время на экскурсы в историю или поиск причин, почему РФ вторглась в Украину.

Как передает РБК-Украина, об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану.

Зеленский заявил, что на потенциальной встрече с Путиным не стал бы тратить время на исторические рассказы, которые так любит диктатор - о Рюриковичах, Петре I или Руси. Глава государства также не стал бы тратить время на личные эмоции в отношении оппонента, который начал войну против Украины.

По его словам, единственное, на чем он бы сконцентрировался, было бы реальное решение главных вопросов по завершению войны. Все остальное Зеленский не стал бы рассматривать.

"Есть вопросы безопасности, есть большая война против нас. Есть наша жизнь. Единственное, о чем я хочу с ним говорить, это то, что, по моему мнению, мы должны действовать максимально успешно.
Успешно, я имею в виду быстро, без слишком больших потерь, чтобы завершить эту войну. И именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", - сообщил президент.

При этом он добавил, что в диалоге с главой Кремля не давал бы волю каким-то эмоциям, поскольку не имеет личных претензий к нему. Однако, как заявил Зеленский, он и его команда имеют свое видение, почему эта война началась.

"Я не имею личных претензий к нему. Никаких эмоций.
Никаких эмоций. Просто я понимаю, как мы действительно пытаемся закончить эту войну", - подчеркнул глава государства.

Встреча Зеленского и Путина

Как известно, на фоне мирных переговоров Украины, РФ и США и отсутствия глобального прогресса в завершении войны, СМИ все чаще обсуждают возможную встречу Путина и Зеленского.

Украинский президент уже давно выражал готовность к такому саммиту, но РФ игнорировала идею встречи лидеров, приглашая Зеленского в Москву на переговоры. Президент на это никогда не соглашался, однако был готов встретиться с Путиным в любом другом месте, кроме России или Беларуси.

Согласно результатам переговоров в Женеве, которые прошли 17-18 февраля, в СМИ фигурировала информация о потенциальной встрече президентов Украины и РФ для решения ключевых вопросов, по которым стороны пока не пришли к консенсусу.

