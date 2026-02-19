"Мені не потрібна ця історична хр*нь": Зеленський про потенційні переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський, опинившись на потенційних переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним, не витрачав би час на екскурси в історію чи пошук причин, чому РФ вторлася в Україну.

Зеленський заявив, що на потенційній зустрічі з Путіним не став би витрачати час на історичні розповіді, які так любить диктатор - про Рюриковичів, Петра I чи Русь. Глава держави також не став би витрачати час на особисті емоції щодо опонента, який розпочав війну проти України.

За його словами, єдине, на чому він би сконцентрувався, було б реальне вирішення головних питань щодо завершення війни. Все інше Зеленський не став би розглядати.

"Є питання безпеки, є велика війна проти нас. Є наше життя. Єдине, про що я хочу з ним говорити, це те, що, на мою думку, ми повинні діяти максимально успішно.

Успішно, я маю на увазі швидко, без надто великих втрат, щоб завершити цю війну. І саме тому я хочу говорити лише про такі речі", - повідомив президент.

При цьому він додав, що в діалозі з главою Кремля не давав би волю якимось емоціям, оскільки не має особистих претензій до нього. Однак, як заявив Зеленський, він та його команда мають своє бачення, чому ця війна почалась.

"Я не маю особистих претензій до нього. Жодних емоцій.

Жодних емоцій. Просто я розумію, як ми справді намагаємося закінчити цю війну", - підкреслив глава держави.