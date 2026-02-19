"Мені не потрібна ця історична хр*нь": Зеленський про потенційні переговори з Путіним
Президент Володимир Зеленський, опинившись на потенційних переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним, не витрачав би час на екскурси в історію чи пошук причин, чому РФ вторлася в Україну.
Як передає РБК-Україна, про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.
Зеленський заявив, що на потенційній зустрічі з Путіним не став би витрачати час на історичні розповіді, які так любить диктатор - про Рюриковичів, Петра I чи Русь. Глава держави також не став би витрачати час на особисті емоції щодо опонента, який розпочав війну проти України.
За його словами, єдине, на чому він би сконцентрувався, було б реальне вирішення головних питань щодо завершення війни. Все інше Зеленський не став би розглядати.
"Є питання безпеки, є велика війна проти нас. Є наше життя. Єдине, про що я хочу з ним говорити, це те, що, на мою думку, ми повинні діяти максимально успішно.
Успішно, я маю на увазі швидко, без надто великих втрат, щоб завершити цю війну. І саме тому я хочу говорити лише про такі речі", - повідомив президент.
При цьому він додав, що в діалозі з главою Кремля не давав би волю якимось емоціям, оскільки не має особистих претензій до нього. Однак, як заявив Зеленський, він та його команда мають своє бачення, чому ця війна почалась.
"Я не маю особистих претензій до нього. Жодних емоцій.
Жодних емоцій. Просто я розумію, як ми справді намагаємося закінчити цю війну", - підкреслив глава держави.
Зустріч Зеленського та Путіна
Як відомо, на тлі мирних переговорів України, РФ та США та відсутності глобального прогресу у завершенні війни, ЗМІ дедалі частіше обговорюють можливу зустріч Путіна та Зеленського.
Український президент вже давно висловлював готовність до такого саміту, але РФ ігнорувала ідею зустрічі лідерів, запрошуючи Зеленського до Москви на переговори. Президент на це ніколи не погоджувався, однак був готовий зустрітись з Путіним у будь-якому іншому місці, окрім Росії чи Білорусі.
Згідно з результатами переговорів у Женеві, які пройшли 17-18 лютого, в ЗМІ фігурувала інформація про потенційну зустріч президентів України та РФ задля вирішення ключових питань, щодо яких сторони поки не дійшли консенсусу.