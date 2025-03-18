Мелони считает отправку европейских войск в Украину "рискованной и неэффективной"

Мелони против отправки миротворцев

Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявляла о том, что отправка в Украину миротворцев - это "самый сложный и наименее эффективный" способ достичь мира.

Она также отметила, что в случае, если страны Европы решат отправить свои войска в Украину, то Италия не будет в этом участвовать.

В качестве альтернативы Мелони предлагала распространить действие пятой статьи НАТО на Украину без ее членства в Альянсе. Она считает, что такой шаг сможет обеспечить стабильные и долговременные гарантии безопасности для Украины.

Премьер отмечала, что Италия продвигает такую инициативу среди союзников.

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