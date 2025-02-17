Зеленский рассказал об успехах в вопросе иностранного контингента в Украине

Украине удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Это может стать первым шагом для создания объединенных Вооруженных сил Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами по итогам визита в ОАЭ.

"Есть живая площадка, а не бумажные договоренности, не разговоры. Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента", - заявил Владимир Зеленский.

Впрочем, Зеленский отметил, что есть страны-скептики по этому вопросу. По его мнению, они останутся на своих позициях. По словам президента, вопрос иностранного контингента в Украине может стать первым шагом к созданию общей европейской армии. Объединенные Вооруженные силы Европы смогут воевать с РФ в случае повторной агрессии.

"Я считаю, что это первая платформа для будущего создания такой силы - Вооруженных сил Европы, такой армии, которая в небе, на воде, на суше, дронами в искусственном интеллекте и т.д. будет способна наносить ответ в случае наступления России", - добавил Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина может создать оборонную платформу из сильных стран, которые действительно в этом заинтересованы. По его мнению, очень важно никого к этому не принуждать.

Президент добавил, что иностранный контингент не означает обязательное присутствие военных других стран на территории Украины. Но они могут предоставить средства ПВО, вооружение, которые станут гарантиями безопасности для украинцев.

"В вопросе иностранного контингента очень важно не терять Соединенные Штаты Америки в том или ином виде", - подчеркнул Зеленский.

Миротворцы для Украины