Мелоні вважає відправку військ в Україні "найменш ефективним" способом забезпечити мир, - AFP
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні має сумніви щодо відправки іноземних військ в Україну. На її думку, миротворча місія, мовляв, може не мати великого успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інформагентство AFP.
За джерелами агентства, сумніви щодо доцільності відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії Мелоні висловила після поїздки до Парижа. Там італійська прем'єрка брала участь в "екстреному" саміті європейських лідерів щодо обороноздатності Європи й війни в Україні.
Мелоні, за словами AFP, назвала відправку військ в Україну "найскладнішим і найменш ефективним" способом забезпечити мир.
Окрім того, прем'єр Італії підкреслила важливість залучення США до будь-яких дискусій щодо України та безпеки в Європі.
Миротворча місія в Україні
Раніше The Washington Post. писало, що європейські країни можуть відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів у складі миротворчої місії. Така чисельність потенційного військового контингенту, за даними видання, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.
За словами президента Володимира Зеленського, на разі Україні вже вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Президент упевнений, що питання іноземного контингенту в Україні може стати першим кроком до створення спільної європейської армії.
Втім, європейські країни поки що обережні із заявами щодо відправки своїх військових до України. Британія та Швеція готові долучитися до миротворчої місії в Україні, якщо буде потрібно.
Водночас Франція та Іспанія говорять, що вести розмови про відправку миротворців до України поки що зарано. Країни хочуть забезпечити перш за все сталий мир для запобігання повторної агресії Росії.