Мелоні вважає відправку військ в Україні "найменш ефективним" способом забезпечити мир, - AFP

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні має сумніви щодо відправки іноземних військ в Україну. На її думку, миротворча місія, мовляв, може не мати великого успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інформагентство AFP .

За джерелами агентства, сумніви щодо доцільності відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії Мелоні висловила після поїздки до Парижа. Там італійська прем'єрка брала участь в "екстреному" саміті європейських лідерів щодо обороноздатності Європи й війни в Україні.

Мелоні, за словами AFP, назвала відправку військ в Україну "найскладнішим і найменш ефективним" способом забезпечити мир.

Окрім того, прем'єр Італії підкреслила важливість залучення США до будь-яких дискусій щодо України та безпеки в Європі.

Миротворча місія в Україні

Раніше The Washington Post. писало, що європейські країни можуть відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів у складі миротворчої місії. Така чисельність потенційного військового контингенту, за даними видання, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

За словами президента Володимира Зеленського, на разі Україні вже вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Президент упевнений, що питання іноземного контингенту в Україні може стати першим кроком до створення спільної європейської армії.