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Португалия усиливает контроль над своей морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте

20:30 01.08.2026 Сб
2 мин
Каким образом страна усиливает контроль?
aimg Эдуард Ткач
Португалия усиливает контроль над своей морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте Фото: власти призывают жителей помогать им (Getty Images)
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Морская полиция и ВМС Португалии начали усиливать контроль над морской границей после того, как в испанской Сеуте произошел миграционный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

В частности, усиление контроля происходит путем регулярного ежедневного патрулирования как с моря, так и с суши, вдоль побережья Алгарве на юге страны.

"Эти действия осуществляются скоординированным и комплексным образом, гарантируя развертывание сил как на море, так и на суше, а также усиление наблюдения, обнаружения и перехвата судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или другой незаконной деятельностью", - заявили в ВМС Португалии.

Также в морской полиции и ВМС подчеркнули, что "морская безопасность - это общая миссия", поэтому призвали общественность к сотрудничеству в уведомлении о любой подозрительной деятельности.

Стоит добавить, что в пятницу правительство Португалии заявило, что не считает необходимым приостанавливать членство Испании в Шенгенской зоне в связи с миграционным кризисом в Сеуте, а также просьбами некоторых европейских стран по этому поводу. Там добавили, что находятся в постоянном контакте с испанскими властями.

Миграционный кризис в Сеуте

Напомним, что Сеута на днях столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы. За сутки в город прорвались почти 60 тысяч человек. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, власти Испании привлекли военных.

На фоне инцидента ряд европейских лидеров призвали временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.

Также мы писали, что по словам еврокомиссара по миграции Магнуса Бруннера, дальнейшего перемещения мигрантов в страны ЕС не будет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на ситуацию отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив, что инцидент похож на "вторжение".

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