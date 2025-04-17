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Мелони прибыла в Белый дом на встречу с Трампом

Четверг 17 апреля 2025 20:50
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Мелони прибыла в Белый дом на встречу с Трампом Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 17 апреля, прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Трамп торжественно встретил главу правительства Италии возле Белого дома.

Президент США и Джорджа Мелони поздоровались, пожали друг другу руку и сфотографировались.

Журналисты, собравшиеся возле Белого дома, пытались задать несколько вопросов Трампу и Мелони. В частности о том, какой месседж президент хочет донести Италии. Однако глава США не стал задерживаться и отвечать, а повел Мелони в здание.

Встреча Трампа и Мелони

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить взаимные пошлины США и Европейского союза (ЕС).

Издание Roma отмечало, что европейское предложение Мелони может заключаться в возвращении к нулевым тарифам, что, вероятно, сегодня неприемлемо для Вашингтона. Конкретная же цель ЕС - установить взаимные пошлины на уровне 10%.

Отмечалось, что Мелони перед поездкой в Штаты встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также они проведут переговоры и после диалога главы итальянского правительства с Трампом.

Отношения Мэлони с Трампом

Bloomberg недавно писало, что Мелони серьезно обеспокоена поведением Трампа. Поэтому все заявления итальянского премьера по торговле и поискам мира в Украине тщательно взвешены, чтобы не раздражать Белый дом.

Издание добавило, что премьер Италии также пыталась утвердиться в европейской политике благодаря своему общению с Трампом. Ведь Мелони была единственным европейским лидером, которая посетила инаугурацию Трампа в январе. Она также встречалась с президентом в Мар-а-Лаго, поддерживала тесные связи с Илоном Маском и заявляла, что ожидает визита в Белый дом.

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