Мелони серьезно обеспокоена поведением Трампа, - Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони очень обеспокоена поведением президента США Дональда Трампа и пытается найти к нему подход, однако пока тщетно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Из-за этой обеспокоенности Мелони тщательно избегает любой публичной критики в адрес президента США, сообщили Bloomberg итальянские чиновники на условиях анонимности. Поэтому все заявления итальянского премьера относительно торговли и поисков мира в Украине тщательно взвешены, чтобы не раздражать Белый дом.

Санкции против автопроизводителей

Несмотря на это, по данным издания, итальянские автопроизводители, такие как Stellantis NV, уже ощутили на себе влияние новых тарифов США. А производитель суперкаров Ferrari NV объявил о повышении цен на некоторые модели в США.

Кроме того, в минувшие выходные администрация Трампа отменила разрешение компании Eni SpA на получение платы за газ, который она добывает в Венесуэле. Тогда как в 2023 году итальянская энергетическая компания получила там около 320 миллионов евро дохода.

Попытки усилить позиции в ЕС

Издание отмечает, что Мелони стремилась утвердиться как ключевая фигура как в ЕС, так и в отношениях с США. Проведение саммита "Большой семерки" в Италии в прошлом году продемонстрировало ее умение сотрудничать с различными политическими силами во времена растущих разногласий.

Премьер Италии пыталась утвердиться в европейской политике благодаря своему общению с Трампом. Ведь Мелони была единственным европейским лидером, которая посетила инаугурацию Трампа в январе. Она также встречалась с президентом в Мар-а-Лаго, поддерживала тесные связи с Илоном Маском и заявляла, что ожидает визита в Белый дом.

Визит под вопросом

По словам итальянских чиновников, знакомых с ее планами, Мелони рассчитывала использовать эту поездку, чтобы добиться хотя бы частичного исключения из тарифов США на импорт из ЕС. Однако, как отмечают чиновники, четкой даты визита до сих пор нет.

Источники Bloomberg добавляют, что Мэлони пыталась использовать дипломатические каналы, чтобы установить новую связь с Белым домом, но пока это не дало значительных результатов.