Мелоні прибула до Білого дому на зустріч з Трампом
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 17 квітня, прибула на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Трамп урочисто зустрів главу уряду Італії біля Білого дому.
Президент США та Джорджа Мелоні привіталися, потиснули один одному руку та сфотографувалися.
Журналісти, які зібралися біля Білого дому, намагалися поставити кілька запитань Трампу та Мелоні. Зокрема про те, який меседж президент хоче донести Італії. Однак глава США не став затримуватися та відповідати, а повів Мелоні до будівлі.
Зустріч Трампа та Мелоні
Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом, щоб обговорити взаємні мита США та Європейського союзу (ЄС).
Видання Roma зазначало, що європейська пропозиція Мелоні може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, сьогодні є неприйнятним для Вашингтона. Конкретна ж мета ЄС - встановити взаємні мита на рівні 10%.
Зазначалося, що Мелоні перед поїздкою до Штатів зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також вони проведуть переговори й після діалогу голови італійського уряду з Трампом.
Стосунки Мелоні з Трампом
Bloomberg нещодавно писало, що Мелоні серйозно занепокоєна поведінкою Трампа. Тому всі заяви італійської прем'єрки щодо торгівлі та пошуків миру в Україні ретельно зважені, щоб не дратувати Білий дім.
Видання додало, що прем'єрка Італії також намагалася ствердитися в європейській політиці завдяки своєму спілкуванню с Трампом. Адже Мелоні була єдиною європейською лідеркою, яка відвідала інавгурацію Трампа у січні. Вона також зустрічалася з президентом у Мар-а-Лаго, підтримувала тісні зв’язки з Ілоном Маском і заявляла, що очікує на візит до Білого дому.
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