Обман и удар на Мелитополь: генерал раскрыл, каким должно было быть контрнаступление 2023 года

11:30 10.03.2026 Вт
3 мин
В Генштабе раскрыли ранее неизвестные детали операции 2023 года
aimg Константин Широкун aimg Ульяна Безпалько
Обман и удар на Мелитополь: генерал раскрыл, каким должно было быть контрнаступление 2023 года Фото: в Генштабе раскрыли ранее неизвестные детали операции 2023 года (Getty Images)

Контрнаступление ВСУ на юге в 2023 году привлекало огромные силы сразу на нескольких направлениях фронта. Первоначально удар в сторону Мелитополя планировали еще в 2022 году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.

Читайте также: Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ весной и летом, - ISW

"Был замысел операции, разработанный Генеральным штабом. Замысел этой операции предусматривал, что будут проводиться наступательные действия на Мелитопольском направлении, и определялась задача остальным группировкам, в том числе "Хортице", - отметил Комаренко.

Для чего усилили давление на Бахмут перед контрнаступлением

По его словам, задача "Хортицы" заключалась в проведении наступательных действий на Бахмутском направлении, чтобы ввести противника в заблуждение относительно направления наступления. Также задачей ВСУ было сковать силы противника и не дать ему перегруппироваться, а после этого уже должен был быть главный удар.

"Также задача "Хортицы" заключалась в том, чтобы максимально долго удерживать Бахмут, чтобы держать здесь противника, а затем проводить наступательные действия южнее города. Для "Хортицы" было определено именно проведение наступательных действий для улучшения тактического положения", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

В общем, наступлению предшествовала длительная подготовка. Для проведения операции были созданы группировки войск - как для действий на основном, так и на других направлениях.

Сколько войск участвовали в контрнаступлении

"Группировка, которая была создана для наступления на юге - это 10 бригад Вооруженных Сил и 3 бригады Национальной гвардии на основном, Мелитопольском направлении, 5 бригад - на другом направлении в районе Большой Новоселки, где наступал генерал Содоль и 1 бригада в резерве", - сообщил Комаренко.

Он также добавил, что на начало наступления войска были сосредоточены в исходных районах, переданы в подчинение соответствующих командиров, за исключением одной механизированной бригады, которая должна была действовать в составе 9 АК. "Хортица" же действовала тем составом, который был. То есть дополнительно бригады из других группировок не передавались.

"Логика тогда была такая. Сначала действовали мы. И нам, соответственно, дополнительно выделялись боеприпасы, чтобы показать противнику, что мы к чему-то готовимся, а также чтобы нарастили огневое воздействие. Дальше мы переходили к наступательным действиям южнее Бахмута. Затем вступал Содоль. И уже только потом начинались действия на основном направлении - на Токмак - Мелитополь", - добавил генерал.

Когда сначала планировали контрнаступление?

По словам Комаренко, наступательную операцию на Мелитопольском направлении намеревались провести еще в 2022 году. Было проведено планирование, определены войска, которые должны были привлекаться. Но надо было "добивать" Херсон, поэтому наступление отменили, и тогда "Хортица" передала соседям четыре бригады.

"Операция на Мелитопольском направлении продолжалась гораздо дольше, чем планировалось. Соответственно, наступил момент, когда то, что было накоплено на начало операции, закончилось. И возникла необходимость дополнительно туда предоставлять ресурс боеприпасов и всего остального. Не все операции идут по плану и не всегда есть успех. Здесь выбрали такое направление, где не достигли успеха", - подытожил Комаренко.

Напомним, недавно экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники не выделили необходимые ресурсы.

