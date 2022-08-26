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Медведєв зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів

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Москва, П'ятниця 26 серпня 2022 21:34
Медведєв зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація нібито не зацікавлена в переговорах з Україною, оскільки президент Володимир Зеленський "не викликає довіри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва для французького телеканалу LCI, витяги з якого наводить ТАСС.

За його словами, поки тривали переговори з Україною і Заходом, нібито можна було уникнути військового вторгнення. Але переговорний процес не увінчався успіхом.

"Зеленський як співрозмовник в переговорах не викликає довіри РФ, так як недосвідчений, залежний від інших країн і схильний до впливу психотропів", - підкреслив Медведєв.

Він додав, що переговори Зеленського і російського президента Володимира Путіна можуть відбутися тільки за певних умов і будуть залежати від ситуації на фронті.

Нагадаємо, напередодні член російської переговорної делегації Леонід Слуцький заговорив про готовність до переговорів з Україною і назвав умову.

Зазначимо, на сьогодні Зеленський вважає, що з Росією поки не може бути ніяких переговорів, оскільки її війська ведуть бойові дії кривавим способом.

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Володимир Зеленський Дмитро Медведєв
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