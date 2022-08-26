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Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

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Москва, Пятница 26 августа 2022 21:34
Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров Фото: замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация якобы не заинтересована в переговорах с Украиной, поскольку президент Владимир Зеленский "не вызывает доверия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для французского телеканала LCI, выдержки из которого приводит ТАСС.

По его словам, пока продолжались переговоры с Украиной и Западом, якобы можно было избежать военного вторжения. Но переговорный процесс не увенчался успехом.

"Зеленский как собеседник в переговорах не вызывает доверия РФ, так как неопытен, зависим от других стран и подвержен влиянию психотропов", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что переговоры Зеленского и российского президента Владимира Путина могут состояться только при определенных условиях и будут зависеть от ситуации на фронте.

Напомним, накануне член российской переговорной делегации Леонид Слуцкий заговорил о готовности к переговорам с Украиной и назвал условие.

Отметим, на сегодня Зеленский считает, что с Россией пока не может быть никаких переговоров, поскольку ее войска ведут боевые действия кровавым способом.

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