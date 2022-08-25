Будемо обговорювати. У Росії знову заговорили про готовність до діалогу з Україною
Російська сторона готова до переговорів з Україною, але саме з ініціативи української сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та члена переговорної делегації Леоніда Слуцького.
За його словами, він не може зрозуміти, як можуть бути організовані такі переговори.
"Але рішення приймаються не в Державній думі, тому якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні і в будь-якому форматі, тоді будемо цьому обговорювати і реагувати", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати зустріч і переговори лідерів України і Росії.
Як вважає президент України Володимир Зеленський, при нинішніх позиціях на фронті про переговори з Росією не може йти мови.
Офіційно з весни сторони підтримують лише гуманітарні контакти, в тому числі щодо обміну полоненими.
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