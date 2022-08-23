ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з Росією: і мови не може бути

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 серпня 2022 19:01
Зеленський про переговори з Росією: і мови не може бути Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Про перемовини з Росією, враховуючи те, як "все відбувається" не може бути й мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час відкриття другого саміту Кримської платформи.

"Все так відбувається, що поки що про переговори і мови бути не може. Наративи, які Росія пускає про те, що Україна не хоче миру, звучать, м'яко кажучи, смішно... Росія щоденними атаками, проривами, наступами чи потім відступами, які супроводжуються кривавими вбивствами та насильством, каже всім, що вони жодних переговорів не бачать, крім "таких", - сказав він.

З його слів, про переговори росіяни не думають і ніколи не думали.

"Вони ухвалили рішення окупувати нашу країну", - констатував президент.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії