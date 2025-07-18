Медведев после санкций ЕС истерит об усилении ударов по Киеву: в СНБО ответили
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев впал в истерику после того, как Евросоюз ввел новые санкции против РФ. Он угрожает усилить удары по Киеву и другим украинским городам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медведева в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.
Угрозы Медведева
Медведев заявил, что 18-й пакет санкций Евросоюза якобы не изменит позицию России, а "ее экономика выстоит".
"Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - угрожает российский чиновник.
Одиозный бывший президент России также потребовал дистанцироваться от Евросоюза и тех стран, которые наиболее поддерживают Украину.
Медведев пожаловался на "русофобию" Европы и призвал "учиться ненавидеть европейцев так, как умели предки".
Ответ Коваленко
Коваленко не оставил без внимания новые угрозы Медведева усилить удары по гражданским объектам Украины.
"Вообще, альтернативы "иранскому сценарию" с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для России не существует", - обратил внимание руководитель ЦПД.
Новый пакет санкций ЕС
Напомним, в пятницу, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Его долгое время не могли согласовать из-за позиции Словакии. В Братиславе требовали гарантий на фоне планов блока полностью отказаться от российских энергоносителей до 2028 года.
Санкционный пакет, в частности, предусматривает новую предельную цену на российскую нефть. Если раньше она была на уровне 60 долларов за баррель, то теперь такой "ценовой потолок" составляет около 46 долларов за баррель.
Детальнее о новых санкциях - в материале РБК-Украина.
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