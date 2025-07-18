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Медведев после санкций ЕС истерит об усилении ударов по Киеву: в СНБО ответили

Киев, Пятница 18 июля 2025 16:09
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Медведев после санкций ЕС истерит об усилении ударов по Киеву: в СНБО ответили Фото: Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев впал в истерику после того, как Евросоюз ввел новые санкции против РФ. Он угрожает усилить удары по Киеву и другим украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медведева в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

Угрозы Медведева

Медведев заявил, что 18-й пакет санкций Евросоюза якобы не изменит позицию России, а "ее экономика выстоит".

"Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - угрожает российский чиновник.

Одиозный бывший президент России также потребовал дистанцироваться от Евросоюза и тех стран, которые наиболее поддерживают Украину.

Медведев пожаловался на "русофобию" Европы и призвал "учиться ненавидеть европейцев так, как умели предки".

Ответ Коваленко

Коваленко не оставил без внимания новые угрозы Медведева усилить удары по гражданским объектам Украины.

"Вообще, альтернативы "иранскому сценарию" с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для России не существует", - обратил внимание руководитель ЦПД.

Новый пакет санкций ЕС

Напомним, в пятницу, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Его долгое время не могли согласовать из-за позиции Словакии. В Братиславе требовали гарантий на фоне планов блока полностью отказаться от российских энергоносителей до 2028 года.

Санкционный пакет, в частности, предусматривает новую предельную цену на российскую нефть. Если раньше она была на уровне 60 долларов за баррель, то теперь такой "ценовой потолок" составляет около 46 долларов за баррель.

Детальнее о новых санкциях - в материале РБК-Украина.

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