Медведев после санкций ЕС истерит об усилении ударов по Киеву: в СНБО ответили

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев впал в истерику после того, как Евросоюз ввел новые санкции против РФ. Он угрожает усилить удары по Киеву и другим украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медведева в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram .

Угрозы Медведева

Медведев заявил, что 18-й пакет санкций Евросоюза якобы не изменит позицию России, а "ее экономика выстоит".

"Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - угрожает российский чиновник.

Одиозный бывший президент России также потребовал дистанцироваться от Евросоюза и тех стран, которые наиболее поддерживают Украину.

Медведев пожаловался на "русофобию" Европы и призвал "учиться ненавидеть европейцев так, как умели предки".

Ответ Коваленко

Коваленко не оставил без внимания новые угрозы Медведева усилить удары по гражданским объектам Украины.

"Вообще, альтернативы "иранскому сценарию" с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для России не существует", - обратил внимание руководитель ЦПД.