Медведєв після санкцій ЄС істерить про посилення ударів по Києву: в РНБО відповіли

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв впав в істерику після того, як Євросоюз ввів нові санкції проти РФ. Він погрожує посилити удари по Києву та інших українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медведєва в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram .

"Взагалі, альтернативи "іранському сценарію" з подальшим добровільним відокремленням від Росії певних регіонів з тюркською спільнотою, схоже, для Росії не існує", - звернув увагу керівник ЦПД.

Коваленко не залишив без уваги нові погрози Медведєва посилити удари по цивільних об'єктах України.

Медведєв поскаржився на "русофобію" Європи і закликав "вчитися ненавидіти європейців так, як вміли предки".

Одіозний колишній президент Росії також вимагає дистанціюватися від Євросоюзу і тих країн, які найбільше підтримують Україну.

"Удари по об'єктах так званої України, включно з Києвом, завдаватимуть зі зростаючою силою", - погрожує російський чиновник.

Медведєв заявив, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу нібито не змінить позицію Росії, а "її економіка вистоїть".

Новий пакет санкцій ЄС

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Його довгий час не могли узгодити через позицію Словаччини. У Братиславі вимагали гарантій на тлі планів блоку повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2028 року.

Санкційний пакет, зокрема, передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Якщо раніше вона була на рівні 60 доларів за барель, то тепер така "цінова стеля" становить близько 46 доларів за барель.

Детальніше про нові санкції - в матеріалі РБК-Україна.

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