Медведєв після санкцій ЄС істерить про посилення ударів по Києву: в РНБО відповіли
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв впав в істерику після того, як Євросоюз ввів нові санкції проти РФ. Він погрожує посилити удари по Києву та інших українських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медведєва в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.
Погрози Медведєва
Медведєв заявив, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу нібито не змінить позицію Росії, а "її економіка вистоїть".
"Удари по об'єктах так званої України, включно з Києвом, завдаватимуть зі зростаючою силою", - погрожує російський чиновник.
Одіозний колишній президент Росії також вимагає дистанціюватися від Євросоюзу і тих країн, які найбільше підтримують Україну.
Медведєв поскаржився на "русофобію" Європи і закликав "вчитися ненавидіти європейців так, як вміли предки".
Відповідь Коваленка
Коваленко не залишив без уваги нові погрози Медведєва посилити удари по цивільних об'єктах України.
"Взагалі, альтернативи "іранському сценарію" з подальшим добровільним відокремленням від Росії певних регіонів з тюркською спільнотою, схоже, для Росії не існує", - звернув увагу керівник ЦПД.
Новий пакет санкцій ЄС
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Його довгий час не могли узгодити через позицію Словаччини. У Братиславі вимагали гарантій на тлі планів блоку повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2028 року.
Санкційний пакет, зокрема, передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Якщо раніше вона була на рівні 60 доларів за барель, то тепер така "цінова стеля" становить близько 46 доларів за барель.
Детальніше про нові санкції - в матеріалі РБК-Україна.
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