Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"

Печерський районний суд Києві обрав новий запобіжний захід для нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука у так званій "кримській справі". Зокрема, тепер на нього покладено зобов'язання здати закордонний паспорт, носити браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.

Зазначимо, це рішення стосується "кримської справи", в якій Медведчук підозрюється у державній зраді та замаху на пограбування національних цінностей. Новий запобіжний захід не означає, що нардеп позбувся арешту, оскільки досі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у справі про держзраду і контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Нагадаємо, сьогодні вранці звинувачення роз'яснило, що може вимагати для Медведчука лише особисте зобов'язання із покладанням на обов'язки, оскільки граничний термін у 6 місяців під цілодобовим домашнім арештом у "кримській справі" закінчився.

"Кримська справа" стосується розробки газового родовища "Глибоке" на шельфі Чорного моря. За версією слідства, Медведчук вступив у змову з російськими чиновниками для видобутку корисних копалин.