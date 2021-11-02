UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"

Автор: Сергей Новиков

Печерский районный суд Киеве избрал новую меру пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по так называемому "крымскому делу". В частности, теперь на него возложены обязательства сдать загранпаспорт, носить браслет и являться по первому требованию следователя, прокурора или суда.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, это решение касается "крымского дела", в котором Медведчук подозревается в государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей. Новая мера пресечения не означает, что нардеп избавился от ареста, поскольку до сих пор находится под круглосуточным домашним арестом по делу о госизмене и контрабанде угля с оккупированного Донбасса.

Напомним, сегодня утром обвинение разъяснило, что может требовать для Медведчука только личное обязательство с возложением на обязанностей, поскольку предельный срок в 6 месяцев под круглосуточным домашним арестом в "крымском деле" истек.

"Крымское дело" касается разработки газового месторождения "Глубокое" на шельфе Черного моря. По версии следствия, Медведчук вступил в сговор с российскими чиновниками для добычи там полезных ископаемых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук