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Домашній арешт Медведчука закінчився, але запобіжний захід залишається: прокуратура пояснила чому

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 09:39
Домашній арешт Медведчука закінчився, але запобіжний захід залишається: прокуратура пояснила чому Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука закінчився, але запобіжний захід залишається. В Офісі генпрокурора опублікували роз'яснення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.

Причина: граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим, повідомили в ОГУ.

Втім, проти нього відкрито ще одне провадження, через яке він має ще один запобіжний захід. Підозрюваний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.

"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - повідомили в прокуратурі.

Серед обов’язків, які проситимуть покласти на Медведчука прокурори:

  • прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
  • не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
  • здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Більш детально про справу нардепа в матеріалі "Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука".

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