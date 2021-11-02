Домашній арешт Медведчука закінчився, але запобіжний захід залишається: прокуратура пояснила чому
Домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука закінчився, але запобіжний захід залишається. В Офісі генпрокурора опублікували роз'яснення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.
Причина: граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим, повідомили в ОГУ.
Втім, проти нього відкрито ще одне провадження, через яке він має ще один запобіжний захід. Підозрюваний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.
"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - повідомили в прокуратурі.
Серед обов’язків, які проситимуть покласти на Медведчука прокурори:
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Більш детально про справу нардепа в матеріалі "Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука".