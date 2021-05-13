RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці

Автор: Анастасія Рокитна

Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.

Про це заявив прокурор під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу.

Крім того, у нього можуть конфіскувати майно.

"Кримінальні правопорушення, які інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - заявив прокурор.

Зазначимо, зараз триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату у вигляді арешту з альтернативою застави у понад 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Медведчуку та його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.

Зазначимо, в Кремлі заявили, що Медведчук не просив притулку у РФ. У Володимира Путіна зазначили, що Москва навряд чи зможе допомогти.

Раніше СБУ приходила з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор Медведчук