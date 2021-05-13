Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Народному депутату Виктору Медведчуку , которого подозревают в госизмене, грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовные преступления, которые ему инкриминируются, относятся к особо тяжким.

Об этом заявил прокурор во время судебного заседания по избранию меры пресечения нардепу.

Кроме того, у него могут конфисковать имущество.

"Уголовные преступления, которые инкриминируются Медведчуку, относятся к особо тяжким, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - заявил прокурор.

Отметим, сейчас идет судебное заседание по избранию меры пресечения Медведчуку. Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату в виде ареста с альтернативой залога в более 300 млн гривен.