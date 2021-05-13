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Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Автор: Анастасия Рокитна

Народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовные преступления, которые ему инкриминируются, относятся к особо тяжким.

Об этом заявил прокурор во время судебного заседания по избранию меры пресечения нардепу.

Кроме того, у него могут конфисковать имущество.

"Уголовные преступления, которые инкриминируются Медведчуку, относятся к особо тяжким, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - заявил прокурор.

Отметим, сейчас идет судебное заседание по избранию меры пресечения Медведчуку. Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату в виде ареста с альтернативой залога в более 300 млн гривен.

Напомним, Медведчуку и его соратнику с ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам.

Отметим, в Кремле заявили, что Медведчук не просил убежища в РФ. У Владимира Путина отметили, что Москва вряд ли сможет помочь.

Ранее СБУ приходила с обысками в жилье нардепа Медведчука. После чего Венедиктова заявила о подписании подозрений двум народным депутатам.

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Новости Украины Виктор Медведчук