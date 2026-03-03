Медведчука снова будут судить, но не за госизмену

Дело бывшего нардепа о присвоении государственного нефтепровода, а также отмывании денег передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram .

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но детали дела свидетельствуют, что речь о Викторе Медведчуке.

Детали преступной схемы

По данным следствия, в течение 2015-2018 годов бывший нардеп создал и возглавил организованную группу, целью которой было хищение государственного имущества. Речь идет о стратегическом нефтепродуктопроводе, стоимость которого на момент совершения преступления оценивалась в 1,4 млрд гривен.

Для реализации плана злоумышленники использовали:

заведомо ложные выводы экспертов в судах;

злоупотребление полномочиями на разных уровнях госуправления.

Легализация миллионов евро

После установления контроля над объектом участники группы эксплуатировали его в собственных интересах. Следствие установило, что злоумышленники легализовали более 29,9 млн евро доходов, полученных преступным путем от работы трубопровода.

Заочное правосудие

Экс-нардеп находится на территории РФ, поэтому расследование проводилось заочно. Ему инкриминируют:

организацию завладения имуществом в особо крупных размерах;

отмывание средств;

злоупотребление полномочиями;

подделку экспертных выводов.

Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство, все они находятся в розыске.