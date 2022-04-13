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Баканов про затримання Медведчука: нам протистояла ФСБ, хотіла вивезти кума Путіна за кордон

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Київ, Середа 13 квітня 2022 19:22
Баканов про затримання Медведчука: нам протистояла ФСБ, хотіла вивезти кума Путіна за кордон Фото: голова СБУ Іван Баканов (прес-служба Баканова)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов розкрив деякі подробиці затримання лідера "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука. Він зазначив, що співробітникам СБУ протистояла ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Баканова в ефірі національного телемарафону.

"Ми не можемо розкрити всіх нюансів, але дещо цікаве можу розповісти. Це була складна спецоперація, що тривала більше ніж місяць у військових умовах", - сказав Баканов.

Глава СБУ додав, що доручення щодо затримання Медведчука дав президент України Володимир Зеленський. Спецслужба активізувала всі свої можливості, щоб знайти політика-втікача.

"Було проведено дуже багато роботи, яка привела нас до Медведчука. Хочу наголосити, нам протистояв не просто Медведчук. З протилежного боку був потужний ворог - ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон", - додав Баканов.

За його словами, російські спецслужби для реалізації свого плану залучили лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців. ФСБ задіяла всі можливості, щоби приховати свої плани. Для цього вкидалася дезінформація, спеціально проводились "сливи", намагалася організувати "липові" маршрути для евакуації Медведчука.

"Хочу сказати, що нам намагалися вкинути інформацію про місцеперебування Медведчука у Швеції, Угорщині, від Закарпаття до Сумської області. Таким чином нас намагалися пустити неправдивим слідом, навіть підготували "псевдомедведчуків", - уточнив голова СБУ.

Нагадаємо, СБУ провела багаторівневу спецоперацію із затримання Медведчука 12 квітня.

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