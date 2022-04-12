Подоляк про затримання Медведчука: Щоб вижити, йому треба сховатися в українській в'язниці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника .

Подоляк припустив, що Медведчуку за поточного розвитку подій вигідніше "сховатися" в українській в'язниці. Багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.

"У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", – спрогнозував радник керівника Офісу президента.