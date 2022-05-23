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Медведчук заговорил. Будут ли новые подозрения по делу кума Путина

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 11:13
Медведчук заговорил. Будут ли новые подозрения по делу кума Путина Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Показания Виктора Медведчука являются основанием для допроса лиц, против которых он свидетельствует только при наличии соответствующих доказательств слов нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Свидетельства, которые дает Медведчук, это свидетельства лица, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, является лишь одной из разновидностей доказательств в уголовном производстве. Если у органов досудебного расследования есть другие доказательства, или другие фактические данные, доказывающие то, что говорит Медведчук, то следующий шаг - это, по меньшей мере, допрос тех лиц, которые были задействованы в незаконных схемах", - рассказал он.

А дальше, по его словам, уже будут органы досудебного расследования решать есть ли основания для объявления подозрений для других фигурантов этого процесса или нет.

Напомним, в 2021 году Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, его подозревают в государственной измене и работе с террористическим организациям "ЛДНР".

До начала войны он находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий.

О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны.

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Виктор Медведчук
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