Медведчук заговорил. Будут ли новые подозрения по делу кума Путина
Показания Виктора Медведчука являются основанием для допроса лиц, против которых он свидетельствует только при наличии соответствующих доказательств слов нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.
"Свидетельства, которые дает Медведчук, это свидетельства лица, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, является лишь одной из разновидностей доказательств в уголовном производстве. Если у органов досудебного расследования есть другие доказательства, или другие фактические данные, доказывающие то, что говорит Медведчук, то следующий шаг - это, по меньшей мере, допрос тех лиц, которые были задействованы в незаконных схемах", - рассказал он.
А дальше, по его словам, уже будут органы досудебного расследования решать есть ли основания для объявления подозрений для других фигурантов этого процесса или нет.
Напомним, в 2021 году Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, его подозревают в государственной измене и работе с террористическим организациям "ЛДНР".
До начала войны он находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий.
О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны.
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