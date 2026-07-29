Медведчук получил свежее подозрение за антиукраинскую пропаганду

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает Офис Генерального прокурора.

Медведчук получил новое подозрение

Бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку инкриминируют:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в течение 2023-2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию:

участвовал в пропагандистских телепроектах,

распространял кремлевские нарративы,

отрицал российскую агрессию,

ставил под сомнение суверенитет Украины,

оправдывал действия государства-агрессорки.

Что делал экснардеп

В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Рьоперу для YouTube-канала "NuoFlix". Медведчук публично высказался за так называемое "включение" Украины в состав России, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства.

По данным следствия, Медведчук распространял это интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта "Другая Украина". Платформу создали на базе одноименной ОО, распространяющей антиукраинские материалы и российскую пропаганду.

Также в 2023 году Медведчук принимал участие в программах белорусских телеканалов "СТВ" и "СTV", где публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.