Электронные права вместо пластиковых: как их получить и обязательно ли иметь традиционные
Украинские водители могут пользоваться водительским удостоверением только в цифровом формате без оформления пластиковой карты. Такое электронное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и традиционный документ.
РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как получить электронный документ.
Главное:
- Суть услуги: Украинские водители могут полностью отказаться от пластикового бланка и оформить водительское удостоверение исключительно в цифровом формате.
- Как получить электронные права: Оформить цифровое водительское удостоверение впервые или обменять старое можно тремя способами: лично в любом сервисном центре МВД, онлайн через "Кабинет водителя" или в приложении "Дія".
- Предупреждение для владельцев старых прав: Удостоверения, выданные до 2014 года, скорее всего, не будут отображаться в электронных реестрах.
- Поездки за границу: Для выезда за границу водителям обязательно нужно иметь при себе обычную физическую пластиковую карту.
- Статистика: Только за первые шесть месяцев 2026 года сервисные центры МВД выдали более 6,5 тысяч исключительно электронных водительских удостоверений.
Электронное удостоверение приравнено к пластиковому
В МВД напомнили, что Украина стала одной из первых стран мира, где электронные документы в смартфоне имеют полную юридическую силу и являются полноценной альтернативой бумажным и пластиковым документам.
В частности, это касается электронного водительского удостоверения, которое позволяет управлять транспортным средством без необходимости иметь при себе пластиковый документ.
Все данные водителя доступны в смартфоне через государственные электронные сервисы.
Как получить е-удостоверение водителя
Получить или обменять водительское удостоверение на электронное можно тремя способами:
- лично в любом сервисном центре МВД;
- онлайн через "Кабинет водителя";
- онлайн через приложение "Дія".
По завершении процедуры документ автоматически появляется в "Кабинете водителя" и приложении "Дія".
В ведомстве отмечают, что по желанию гражданина водительское удостоверение может быть оформлено исключительно в цифровом формате без выдачи пластикового бланка.
Такое удостоверение имеет собственную серию и номер, содержит все необходимые персональные данные водителя и отображается в государственных реестрах.
Что делать владельцам старых удостоверений
В Главном сервисном центре МВД обратили внимание, что водительские удостоверения, выданные до 2014 года, могут не отображаться в электронных системах.
В таком случае документ необходимо обменять, чтобы он корректно отображался в цифровом формате.
Сколько украинцев уже пользуются е-удостоверениями
Спрос на цифровые документы продолжает расти. Только с начала 2026 года сервисные центры МВД выдали более 6,5 тысячи электронных водительских удостоверений.
В это число входят документы, полученные впервые, оформленные после обмена, восстановленные после утери или кражи, а также удостоверения, выданные после открытия новых категорий.
В то же время в МВД напомнили, что использование электронных водительских удостоверений за рубежом пока не урегулировано международным законодательством. Поэтому при поездках за пределы Украины водителям рекомендуется иметь при себе физическое водительское удостоверение.
Ранее РБК-Украина писало, что владельцам старых бумажных и ламинированных водительских удостоверений рекомендуют заменить их на современные ID-документы. Это поможет избежать проблем во время поездок за границу, поскольку старые права могут не содержать срока действия и не отображаться в электронных реестрах.
Также мы рассказывали, в чем разница между обменом и восстановлением водительского удостоверения. Обмен необходим, если документ находится на руках, но его нужно заменить из-за окончания срока действия, изменения данных или повреждения. Восстановление оформляется в случае утери или кражи удостоверения.