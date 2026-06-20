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Электронные права вместо пластиковых: как их получить и обязательно ли иметь традиционные

06:40 20.06.2026 Сб
3 мин
В каких случаях водителям обязательно иметь физическое водительское удостоверение?
aimg Татьяна Веремеева
Электронные права вместо пластиковых: как их получить и обязательно ли иметь традиционные Фото: Водительское удостоверение в приложении "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украинские водители могут пользоваться водительским удостоверением только в цифровом формате без оформления пластиковой карты. Такое электронное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и традиционный документ.

РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как получить электронный документ.

Главное:

  • Суть услуги: Украинские водители могут полностью отказаться от пластикового бланка и оформить водительское удостоверение исключительно в цифровом формате.
  • Как получить электронные права: Оформить цифровое водительское удостоверение впервые или обменять старое можно тремя способами: лично в любом сервисном центре МВД, онлайн через "Кабинет водителя" или в приложении "Дія".
  • Предупреждение для владельцев старых прав: Удостоверения, выданные до 2014 года, скорее всего, не будут отображаться в электронных реестрах.
  • Поездки за границу: Для выезда за границу водителям обязательно нужно иметь при себе обычную физическую пластиковую карту.
  • Статистика: Только за первые шесть месяцев 2026 года сервисные центры МВД выдали более 6,5 тысяч исключительно электронных водительских удостоверений.

Электронное удостоверение приравнено к пластиковому

В МВД напомнили, что Украина стала одной из первых стран мира, где электронные документы в смартфоне имеют полную юридическую силу и являются полноценной альтернативой бумажным и пластиковым документам.

В частности, это касается электронного водительского удостоверения, которое позволяет управлять транспортным средством без необходимости иметь при себе пластиковый документ.

Все данные водителя доступны в смартфоне через государственные электронные сервисы.

Как получить е-удостоверение водителя

Получить или обменять водительское удостоверение на электронное можно тремя способами:

  • лично в любом сервисном центре МВД;
  • онлайн через "Кабинет водителя";
  • онлайн через приложение "Дія".

По завершении процедуры документ автоматически появляется в "Кабинете водителя" и приложении "Дія".

В ведомстве отмечают, что по желанию гражданина водительское удостоверение может быть оформлено исключительно в цифровом формате без выдачи пластикового бланка.

Такое удостоверение имеет собственную серию и номер, содержит все необходимые персональные данные водителя и отображается в государственных реестрах.

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Что делать владельцам старых удостоверений

В Главном сервисном центре МВД обратили внимание, что водительские удостоверения, выданные до 2014 года, могут не отображаться в электронных системах.

В таком случае документ необходимо обменять, чтобы он корректно отображался в цифровом формате.

Сколько украинцев уже пользуются е-удостоверениями

Спрос на цифровые документы продолжает расти. Только с начала 2026 года сервисные центры МВД выдали более 6,5 тысячи электронных водительских удостоверений.

В это число входят документы, полученные впервые, оформленные после обмена, восстановленные после утери или кражи, а также удостоверения, выданные после открытия новых категорий.

В то же время в МВД напомнили, что использование электронных водительских удостоверений за рубежом пока не урегулировано международным законодательством. Поэтому при поездках за пределы Украины водителям рекомендуется иметь при себе физическое водительское удостоверение.

Ранее РБК-Украина писало, что владельцам старых бумажных и ламинированных водительских удостоверений рекомендуют заменить их на современные ID-документы. Это поможет избежать проблем во время поездок за границу, поскольку старые права могут не содержать срока действия и не отображаться в электронных реестрах.

Также мы рассказывали, в чем разница между обменом и восстановлением водительского удостоверения. Обмен необходим, если документ находится на руках, но его нужно заменить из-за окончания срока действия, изменения данных или повреждения. Восстановление оформляется в случае утери или кражи удостоверения.

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