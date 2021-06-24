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Медіа і робота в полях: як Терехов і Добкін борються за Харків

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Харків, Четвер 24 червня 2021 10:57
Медіа і робота в полях: як Терехов і Добкін борються за Харків Фото: Ігор Терехов і Михайло Добкін (колаж РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Юлія Струк

Через чотири місяці в Харкові обиратимуть нового мера. Про своє бажання зайняти цей пост вже заявили два кандидати, які мають досить непогані стартові позиції: Ігор Терехов, який після смерті Геннадія Кернеса керує містом у статусі в.о., і екс-глава Харківської ОДА Михайло Добкін.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спадщина Кернеса. Хто готується до битви за пост мера Харкова".

Зазначено, що обоє політиків намагаються асоціювати себе з Кернесом, який користувався популярністю у харків'ян, і конкурують за спадкоємність в очах місцевих жителів.

"У кожного з них свій арсенал засобів. У Терехова - контроль за міськрадою та іменною партією Кернеса. Висування від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" цілком ймовірно також додасть йому відсотки до рейтингу. Спроби Терехова закріпитися у ролі наступника простежуються навіть у стилі поведінки, в якому він неприховано наслідує колишнього шефа", - сказано в матеріалі.

При цьому у плюс Добкіну грає висока впізнаваність серед харків'ян. Однак, за словами політолога Володимира Фесенка, в мінус йому грає великий антирейтинг.

"Терехов в основному "світиться" у регіональних медіа. Добкін - останнім часом частий гість загальнонаціональних інформаційних каналів "Наш" і "Україна 24". Постійні ефіри на телеканалі, що належить Ринату Ахметову, підігріли розмови про те, що Добкін заручився підтримкою найбагатшої людини країни", - підкреслюється у статті.

Відзначається, що водночас на руку Терехова грає статус в.о., що надає йому владні важелі в боротьбі за симпатію потенційних виборців.

Нагадаємо, бізнес-еліта більше підтримує Терехова.

Як писало РБК-Україна, названа п'ятірка кандидатів на пост мера Харкова.

Також стало відомо, кого підтримає команда президента Володимира Зеленського.

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