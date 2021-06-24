Вибори мера Харкова: кого підтримає команда Зеленського і СН

Правляча команда могла б призначити вибори на кінець березня цього року. Але сценарій, коли вони пройдуть в більш пізній термін, здавався всім зацікавленим сторонам більш підходящим. Як і учасникам гонки, яким було потрібно більше часу на розгойдування. І "слузі народу", у якої на той час не було готового кандидата, хоча з тих пір його і не з'явилося.

"Поки неясно, кого висувати навіть в якості статиста і чи є сенс його висувати. Кілька депутатів вже говорили, що готові йти. Ну наберуть вони п'ять відсотків. Можливо, ми проведемо опитування і скажемо, що наш електорат висловився на підтримку чесних виборів. Але негласно це буде ставка на Терехова. Президент не в захваті від цієї ситуації, він вважає, що це недоробка партії", - сказав виданню інформований співрозмовник в оточенні Зеленського