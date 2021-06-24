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Вибори мера Харкова: кого підтримає команда Зеленського і СН

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Четвер 24 червня 2021 09:50
Вибори мера Харкова: кого підтримає команда Зеленського і СН Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У "слузі народу" немає кандидата на пост мера Харкова, який представляв би інтереси уряду. Поки не ясно, чи будуть когось висувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спадщина Кернеса. Хто готується до битви за посаду мера Харкова".

Правляча команда могла б призначити вибори на кінець березня цього року. Але сценарій, коли вони пройдуть в більш пізній термін, здавався всім зацікавленим сторонам більш підходящим. Як і учасникам гонки, яким було потрібно більше часу на розгойдування. І "слузі народу", у якої на той час не було готового кандидата, хоча з тих пір його і не з'явилося.

"Поки неясно, кого висувати навіть в якості статиста і чи є сенс його висувати. Кілька депутатів вже говорили, що готові йти. Ну наберуть вони п'ять відсотків. Можливо, ми проведемо опитування і скажемо, що наш електорат висловився на підтримку чесних виборів. Але негласно це буде ставка на Терехова. Президент не в захваті від цієї ситуації, він вважає, що це недоробка партії", - сказав виданню інформований співрозмовник в оточенні Зеленського

Нагадаємо, раніше стало відомо, що про своє бажання зайняти посаду мера Харкова вже заявили два кандидата - Ігор Терехов, який після смерті Геннадія Кернеса керує містом у статусі в. о., та екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін.

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