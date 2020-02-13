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МЕА знизило прогноз попиту на нафту через коронавірус

Новини » Економіка     13.02.2020 - 14:25
МЕА знизило прогноз попиту на нафту через коронавірус
Фото: нафтовий танкер (www.iea.org)

Попит на нафту скоротиться вперше за десять років у першому кварталі 2020 року

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 365 тис. барелів на добу - до 825 тис. барелів на добу - найнижчого рівня з 2011 року. Про це йдеться у звіті агентства.

Як наголошується в повідомленні, світовий попит на нафту сильно постраждав від нового коронавірусу (Covid-19) та уповільнення економіки Китаю. Очікується, що попит скоротиться на 435 тис. барелів на добу в першому кварталі 2020 року, що стане першим квартальним скороченням за останні десять років.

За даними агентства, світові поставки нафти в січні впали на 0,8 млн. барелів на добу до 100,5 млн. барелів на добу. Вплив Covid-19 на ціни на нафту було значним: вартість нафти марки Brent в січні впала приблизно на 10 доларів за барель, або на 20%, до рівня нижче 55 доларів за барель.

Експерти МЕА підкреслюють, що новий коронавірус (Covid-19) є серйозною глобальною проблемою. Уже спостерігається значне зниження споживання нафти і зростання економіки Китаю. Хоча епідемія атипової пневмонії 2003 року широко використовується в якості орієнтира для аналізу Covid-19, Китай з тих пір сильно змінився. Сьогодні він займає центральне місце в глобальних ланцюгах поставок, і кількість поїздок до Китаю і з Китаю значно зросла, що підвищує ризик поширення вірусу. У 2003 році попит на нафту в Китаї становив 5,7 млн барелів на добу, а до 2019 року він зріс більш ніж удвічі до 13,7 млн барелів на добу (14% від загальносвітового обсягу). Більш того, в минулому році на частку Китаю припадало більше трьох чвертей зростання світового попиту на нафту.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

Згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

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