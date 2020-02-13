МЭА снизило прогноз спроса на нефть из-за коронавируса

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Спрос на нефть сократится впервые за десять лет в первом квартале 2020 года

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 365 тыс. баррелей в сутки - до 825 тыс. баррелей в сутки - самого низкого уровня с 2011 года. Об этом говорится в отчете агентства.

Как отмечается в сообщении, мировой спрос на нефть сильно пострадал от нового коронавируса (Covid-19) и замедления экономики Китая. Ожидается, что спрос сократится на 435 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2020 года, что стане первым квартальным сокращением за последние десять лет.

По данным агентства, мировые поставки нефти в январе упали на 0,8 млн. баррелей в сутки до 100,5 млн. баррелей в сутки. Влияние Covid-19 на цены на нефть было значительным: стоимость нефти марки Brent в январе упала примерно на 10 долларов за баррель, или на 20%, до уровня ниже 55 долларов за баррель.

Эксперты МЭА подчеркивают, что новый коронавирус (Covid-19) является серьезной глобальной проблемой. Уже наблюдается значительное снижение потребления нефти и роста экономики Китая. Хотя эпидемия атипичной пневмонии 2003 года широко используется в качестве ориентира для анализа Covid-19, Китай с тех пор сильно изменился. Сегодня он занимает центральное место в глобальных цепочках поставок, и количество поездок в Китай и из Китая значительно возросло, что повышает риск распространения вируса. В 2003 году спрос на нефть в Китае составлял 5,7 млн баррелей в сутки, а к 2019 году он вырос более чем вдвое до 13,7 млн баррелей в сутки (14% от общемирового объема). Более того, в прошлом году на долю Китая приходилось более трех четвертей роста мирового спроса на нефть.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

Согласно отчету международного рейтингового агентства Moody's, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" мировой экономики, сопоставимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.