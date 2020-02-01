Moody's оцінило вплив коронавірусу на світову економіку

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Наслідки коронавірусу можуть бути настільки ж згубними, як криза 2008 року

Поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років. Про це йдеться в аналітичному звіті міжнародного рейтингового агентства Moody's.

Як зазначається у звіті, у 2020 році ніхто не очікував початку потенційно згубної пандемії коронавірусу.

"І на відміну від фінансової кризи, політики, відповідальні за охорону здоров'я та економіку, можуть бути обмежені в здатності боротися з пандемією, подібною до типу грипу 1918 року ("іспанки")", - йдеться в доповіді.

Аналітики нагадують, що індекс цін на промислові метали Moody's Analytics вже впав на 7,1% з моменту появи ризиків, пов'язаних з появою вірусу 2019-nCoV. За їх даними, це вказує на можливість спаду у світовій економіці, оскільки світове зростання показує високу кореляцію з індексом цін промислових металів з середини 1980-х років.

"Очікування прискорення світового зростання до 3,3% в 2020 році в даний час поставлені під сумнів коронавірусом" - йдеться у звіті.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Станом на ранок 1 лютого 2020 року у світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків новій коронавирусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Відзначимо, "чорним лебедем" останнім часом називають малопрогнозовані, проте значущі події.